ليفانتي يذيق ريال مدريد الخسارة الثانية هذا الموسم

حقق ليفانتي فوزًا تاريخيًا على ضيفه ريال مدريد بهدف وحيد، السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم محاولات الريال العديدة على مرمى ليفانتي الذي صمد أمام كرات بنزيما وهازارد وكاسيميرو.

في الشوط الثاني، واصل الريال ضغطه وكان قريبا من افتتاح التسجيل من كرة تهادت أمام المرمى، تأخر كريم بنزيما في تسديدها، في حين اعتمد أصحاب الأرض على الكرات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة على شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

اندفاع لاعبي الريال نحو الهجوم خلف مساحات فارغة في الخط الخلفي للفريق، منح ليفانتي الفرصة لإحراز هدف الفوز الوحيد بأقدام المهاجم خوسي لويس موراليس عند الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، قفز ليفانتي للمركز العاشر برصيد 32 نقطة، فيما تكبد ريال مدريد خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم، ليتخلف بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 53.