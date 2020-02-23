مشهد مؤلم:كيف سحبت جرافات الاحتلال جثمان الشهيد ونكلت به شرق خانيونس

في مشهد لا يتكرر إلا في الأراضي الفلسطينية، نَكَلت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، بجثمان الشهيد الذي ارتقى بعد استهداف قوات الاحتلال لمجموعة شبان شرقي بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع مجموعة من الشبان، مما أدى لإصابة اثنين من الشبان.

وقد حاول الشبان والمزارعون من انتشال جثمان أحد الشهداء الذين ارتقوا في المكان، إلا أن جرافة الاحتلال وفي مشهد مصور سحب جثمان الشهيد، من بين أيدي الشبان، وأصابت أحدهم.

ولم تتمكن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول لجثمان الشاب حتى الآن.



