عقوبات قاسية بحق لاعبي الزمالك والأهلي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات قاسية بحق الزمالك والأهلي؛ إثر الأحداث التي عقبت نهائي كأس السوبر.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق خلال اجتماع لها أمس السبت، إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الأبيض، حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وأصدرت اللجنة المذكورة، وفقا لبيان لها، عقوبة الإيقاف أيضا في حق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وعبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف البيان أن عقوبة الإيقاف شملت أيضا ياسر إبراهيم وجنيور أجاي ثنائي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. كما تم تغريم كل من الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

وقررت اللجنة منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات، وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وجدير بالذكر أن الزمالك كان قد توج بلقب السوبر بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي، وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة بين لاعبي الفريقين.