مداهمات واعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الاحد 23/2/2020، مواطنا من بلدة عقربا جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر همام بني فضل بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدة فتیة من العیساویة، واقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وحسب مصادر محلية فقد اعتقل جنود الاحتلال كلا من: وسیم نایف عبید ومحمود سعدي الرجبي ویونس سفیان عبید ویزن أمجد عبید، من بلدة العیساویة، واعتقادتھم إلى مركز تحقیق.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة تقوع جنوب شرق بیت لحم، واعتقلت احمد جمال العمور وقصي محمود العمور.