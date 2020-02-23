الارصاد الجوية: ارتفاع الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الامطار

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الأحد 23/2/2020، ان ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين 24/2/2020، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء 25/2/2020، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار المتفرقة على معظم المناطق خاصة الجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والأربعاء 26/2/2020، يستمر الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة تبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج