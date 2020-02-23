شهيد بعد استهداف الاحتلال لـ3 شبان شرق خانيونس وجرافات الاحتلال تنكل بجثمانه

زعمت مصادر عبرية صباح اليوم الأحد 23/2/2020، إصابة 3 شبان شرقي بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما يدور الحديث عن ارتقاء شهيد.

وأفادت إذاعة الاحتلال أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال رصدت شابين فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، زاعماً قيامهما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه الشبان الذين أصيبوا في المكان.

ووفق شهود عيان، فقد حاول مزارعون وشبان الوصول للشبان إلا أن قوات الاحتلال تطلق النار عليهم بين الفينة والأخرى، مما أدى لإصابة شاب ثالث.

وتحاول سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، الوصول للشبان بالتنسيق من الصليب الأحمر.

ويستخدم جيش الاحتلال ريبوت لسحب الإصابات التي أطلق النار عليها شرق خانيونس، بالتزامن مع منع الاحتلال لطواقم الهلال الأحمر من الوصول للمنطقة.

وقد نكلت جرافة الاحتلال بجثمان الشهيد ، الذي حاول الشبان سحبه إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليهم، فاضطروا للانسحاب، في مشهد مصور شاهده كل العالم.









