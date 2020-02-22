كورونا ... حديث الفلسطينيين ومطالبات بإجراءات رسمية أوسع

خلال ساعات فقط تحول حديث الفلسطينيون في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هو فايروس كورونا (كوفيد 19) بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، عن إصابة عدد من أفراد وفد كوري زار الأراضي المحتلة، وعدد من مدن الضفة الغربية.

وبحسب إعلان الصحة الفلسطينية التي أعقب إعلان نظيرتها الإسرائيلية، فإن" وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا لدى عودتهم إلى بلادهم".

وطالبت الوزارة الصحة من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي، حفاظا على ذاته وعائلته ومجتمعه.

وتحدثت الوزارة عن إجراءات السلامة وأعراض المرض، إلى جانب إعلانها لأرقام الطوارئ وأرقام الطب الوقائي في مديرات الصحة في كل المحافظات.

ورغم تأكيد الوزارة في نهاية بيانها، خلو الأراضي الفلسطينية من هذا المرض، إلا أن هذا الإعلان خلق حالة من الهلع والقلق لدى المواطنين، وخاصة المدن التي ذكرها البيان، دون توضيح لأسماء الأماكن التي زارها الوفد، وجعل المواطنين يراجعون الأماكن التي شوهد فيها سائحين من دول أسيوية خلال هذه الفترة.

حالة القلق التي تجلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام جعلت الحكومة تقرر إغلاق كل الأماكن التي زارها الوفد، والقيام بالإجراءات الصحية لفحص العاملين فيها، كما جاء في بيان للناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية طريف عاشور.

وحسب عاشور فقد تناول الوفد الكوري الطعام في مطعمين في بيت لحم وآخر في أريحا، وقد قامت طواقم وزارة الصحة كإجراء احترازي أخذت عينات من كامل عمال المطاعم الثلاثة للفحص في مختبرات الصحة العامة برام الله، وإغلاق المطاعم الثلاثة، حيث تم الطلب من العاملين فيها حجر أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما وعدم مخالطة الناس.

وطالب المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الصحة الفلسطينية الإعلان التفصيلي عن الأماكن التي زارها الوفد في المحافظات، وخاصة بعد اللغط الذي رافق نشر صورا لوفد كوري زار مدنا فلسطينية وشارك في خيمة التضامن مع الأسرى في الخليل، ومسيرة دعم الرئيس في مدينة رام الله، مما تسبب في رعب وقلق كل من شاركوا بهذه الفعاليات، ليتم الإعلان بعدها بساعة أنها صورة لوفد أخر غادر المنطقة قبل زيارة الوفد الذي تحدث عنه أعلان الصحة.

وطالب المواطنين عبر تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة العمل على الأرض بشكل أوسع، وإيجاد مراكز للحجر الصحي، وعدم حجر المواطنين في منازلهم مما يهدد حياة عائلاتهم للخطر، وإجراءات منع للقادمين من الدول التي أنتشر بها المرض من دخول مدن الضفة الغربية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة الفلسطينية يوم غدا الأحد، مؤتمرا صحافيا قي مدينة رام الله، توضح فيه تفاصيل الإجراءات التي قامت بها الوزارة حتى الأن، والتي تقوم بها الوزارة لمتابعة وفحص الأماكن التي قام بزيارتها الوفد الكوري، إلى جانب الإعلان عن جاهزية الوزارة لمكافحة هذا المرض.