12 اسرائيلياً هربوا من كوريا الجنوبية خشية كورونا.. ماذا فعل بهم الاحتلال!

عزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حوالي 12 اسرائيلياً فور وصولهم إلى مطار "بن غوريون" لدى عودتهم من كوريا الجنوبية التي تفشى فيها فيروس كورونا.

واشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السياح الكوريين الجنوبيين المتواجدين على متن الطائرة التي هبطت في مطار "بن غوروين" لن يسمح لهم بالدخول إلى فلسطين المحتلة.

وشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قيودها المفروضة على المسافرين العائدين من كوريا الجنوبية واليابان.

واصيب تسعة سياج من كوريا الجنوبية تواجدوا في فلسطين المحتلة في فيروس كورونا المستجد، حسب ما أبلغت بذلك السلطات الكورية.