حملة اسبانية ضخمة لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي

نظمت نشطاء سياسيين اسبان اليوم السبت، حملة واسعة لمقاطعة الاحتلال إلى جانب المطالبة بالاعتراف بـ"دولة فلسطين".

ويقود الحملة الإسبانية حزبا "Podemos" و"PSOE" بمشاركة حوالي 58 بلدية وكيانا سياسا إسبانيا، بهدف مقاطعة إسرائيل، ضمن حملة كبيرة تسعى لمقاطعة الاحتلال وبضائعه التجارية.

ومن المجالس البلدية المهمة التي انضمت إلى الحملة: قادس، وبادالونا، وكورفيرا وسانتياغو دي كومبوستيلا، وكذلك مجلس مقاطعة فالنسيا.

وطالبت الحملة الاحزاب والشخصيات المشاركة بعدم استئجار شركات إسرائيلية أو شراء منتجاتها وخدماتها، وتشمل قائمة المقاطعين لإسرائيل مناطق الأندلس وأراغون وأستورياس وجزر الكناري وكانتابريا وكاستيا لا مانشا وكاستيا إي ليون وكاتالونيا وإقليم الباسك ونافورا وإكستريمادورا وغاليسيا وجزر البليار ومدريد وفالنسيا.