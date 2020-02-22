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عزل 30 طالباً فلسطينياً قابلوا الوفد الكوري الحامل لفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:24 - 22 فبراير 2020
كورونا كورونا
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ذكرت مصادر خاصة أن حوالي 30 طالباً من مدرسة في بئر السبع تواجدوا في أحد المعالم التاريخية وقت وجود السياح الكوريين الذين تبين لاحقاً أن بعضهم يحمل فايروس كورونا.

وذكرت المصادر إلى أن الجهات المسؤولة حولت الطلبة للعزل لمده ١٤ يوم.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية اتخذ قرراً بإغلاق المطاعم والمنشآت التي زارها الوفد السياحي الكوري، بعد أن تبين أن بعضهم مصابين بفايروس "كورونا".

 وشدد اشتية أن عدم الالتزام بالقرار سيضع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتطلب وزارة الصحة من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي، حفاظا على ذاته وعائلته ومجتمعه:

1- أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.

2- تبيلغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة (حسب الكشف المرفق).

3- عمل الفحص الخاص بفيروس كورونا، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه.

4- التقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض، والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات.

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