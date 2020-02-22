طالع تفاصيل مهمة: رابط فحص المنحة القطرية لشهر فبراير (2) - 2020

فعلت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة صباح اليوم السبت، رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 2 – 2020.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بأن كشف صرف المنحة القطرية ( 100 دولار ) لشهر 2/2020 يشمل 120 ألف أسرة، علماً أنه سيتم الصرف يوم الأحد القادم الموافق 23-2-2020 في جميع مراكز البريد بقطاع غزة وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة.

وينتظر المواطنون لاستلام المنحة القطرية عبر فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، جراء الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

يشار الي أن اختيار اسماء المستفيدين يتم عبر وزارة التنمية الاجتماعية وفق معايير محددة مسبقا بينهم وبين اللجنة القطرية، مع الاشارة الي وجود عدد من الاسماء المحجوبة بقرار اسرائيلي نظرا لأسباب امنية.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 2 - فبراير 2020 اضغط هنا .