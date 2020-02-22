موسم قطف نبتة "الخبيزة" من بلدة عبسان جنوب قطاع غزة

يتسابق الأطفال في بلدة عبسان الصغيرة لقطف نبتتة "الخبيزة" من الأراضي الواسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط فرحة كبيرةٍ من الأطفال وذويهم.

وتنمو هذه النبتة بشكل طبيعي دون زراعة أو تدخل بشري، ويقوم الفلسطينيون بإعدادها كوجبةٍ شهية في فصل الشتاء، ولا زالت "الخبيزة" تأخذ الشهرة عامًا بعد عام.

قديمًا كانت هذه الأكلة تعتبر أكلة للفقراء كون النبتة موجودة في الكثير من الأماكن، ويمكن قطفها بسهولة وإعدادها، لكن اليوم أصبحت تدخل كلَّ بيت في غزة تقريبًا، وتأخذ شهرةً بين الفقراء والأغنياء.

وتخرج العائلات في غزة إلى الأراضي الواسعة لقطف الخبيزة وجمعها في أكياس، استعدادًا لطهيها، وهي أكلة مشابهة لأكلات أخرى تُصنع من الأوراق النباتية مثل (الملوخية على سبيل المثال).

مصدر رزق

كما تعدُّ الخبيزة مصدرَ دخلٍ للعديد من الأسر الفقيرة في القطاع، إذ أنها لا تكلفُ حتى تزرع، لذا يبحث عنها الكثير من الفقراء لقطفها وبيعها في الأسواق.

ويقول أحد الشبان الذين يبيعون الخبيزة على بسطة أرضية في سوق خان يونس جنوب القطاع: "إن موسم الخبيزة موسم خير للفقراء، وتقوم معظم العائلات بقطفها".

ويضيف: "في كل شتاء تخرج كل العائلة إلى المناطق المفتوحة والمناطق الحدودية كذلك، وفي يدّ كل واحد منا كيس كبير لجمع أكبر عدد من أوراق الخبيزة".

ويتابع: "نبيع الخبيزة بمبالغ زهيدة جدًا، لكنها بكل الأحوال أفضل من اللا شيء".

فوائد الخبيزة

والخبيزة هي إحدى النباتات العشبية الخضراء وهي إحدى النباتات المعروفة منذ قديم الزمان حيث استخدمها الفراعنة القدماء في الاستخدامات الطبية وفى الطعام، تحدث عنها الكثير من مشاهير الأطباء العرب مثل العالم الجلل ابن سيناء حيث ذكر فوائد الخبيزة في كتابه “القانون في الطب”، كما تحدث عنها العالم القدير الترجمانى، داود الأنطاكى، بوليس وفى هذا المال سوف نتحدث عن أهم فوائد واستخدامات الخبيزة لصحة الإنسان.

فوائد الخبيزة للبشرة:

تحتوي الخبيزة على مواد مضادة للأكسدة والتي لها دور كبير وهام في حياة الإنسان وصحتها حيث تعمل المواد المضادة للأكسدة على مواجهة الجذور الحرة التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان وبشرته، وتعد الخبيزة إحدى النباتات التي تعمل على الحفاظ على شباب وجمال البشرة، كما تدخل الخبيزة في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة نظرا لاحتوائها على خواص تعمل على ترطيب البشرة.

فوائد الخبيزة للجهاز التنفسي

تستخدم الخبيزة في علاج العديد من أمراض ومشكلات الجهاز التنفسي فهي تستخدم في علاج التهاب وضيق المريء كما تستخدم في علاج السعال وتهدئته، كما تعمل على طرد البلغم وبالتالي تساعد على التنفس بشكل جيد خاصة خلال حالاتي الإصابة بالبرد والأنفلونزا.

فوائد الخبيزة للجهاز الهضمي:

تستخدم الخبيزة في علاج بعض مشكلات الهضم فهي تستخدم في حالات الإمساك حيث تعمل على تليين المعدة، كما انها تعمل كمدر طبيعي للبول مما يفيد في منع تكون حصوات الكلى، كما يستخدم مغلي ومنقوع أوراق الخبيزة في القضاء على الديدان خاصة ديدان الانكلستوما والاسكارس وبعض الديدان الطفيلية حيث يتم شرب مغلي ومنقوع أوراق الخبيزة على الريق ويمتنع عن الأكل لمدة لا تقل عن الأربع ساعات وتكرر هذه العملية لمدة يومين على الأقل.

فوائد الخبيزة للنساء

تستخدم الخبيزة كمدر طبيعي للأمهات المرضعات، كما تستخدم كغسول نسائي للمهبل حيث تلطف من احتقان الرحم وغشاء المهبل، كما تفيد في علاج الالتهابات حيث تعمل على قتل البكتريا والفطريات وذك عن طريق شرب مغلي أوراق الخبيزة أو عن طريق استخدامها كغسول مهبلي.

فوائد الخبيزة للفم:

حيث يستخدم منقوع أوراق الخبيزة كغرغره لعلاج احتقان والتهاب اللوزتين، كما تعمل على تهدئة التهابات اللثة والفم.

























