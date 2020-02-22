العاروري: مصر دعت قيادة حماس لزيارة القاهرة لبحث عدة ملفات مهمة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري، إن مصر وجهت دعوة لقيادة الحركة لزيارة القاهرة، لبحث عدد من الملفات المهمة.

و شدد العاروري على استقرار العلاقة بين حركته و جمهورية مصر العربية، معتبراً أن مصر تعد بمثابة البيت الثاني للحركة.

و أشار إلى أن المقاومة لا تستخف بتهديدات الاحتلال، لكنه أكد بأن التهديدات لا تخيفها، ولن تغير من سياستها التي بنيت على أساس الاستعداد الدائم.

و أوضح بأن تجربة الاحتلال مع المقاومة خاسرة، مؤكداً بأن إلى أن حركته لا تقبل بالعدوان على شعبنا.