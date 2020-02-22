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العاروري: مصر دعت قيادة حماس لزيارة القاهرة لبحث عدة ملفات مهمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:17 - 22 فبراير 2020
صالح العاروري صالح العاروري
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أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري، إن مصر وجهت دعوة لقيادة الحركة لزيارة القاهرة، لبحث عدد من الملفات المهمة.

و شدد العاروري على استقرار العلاقة بين حركته و جمهورية مصر العربية، معتبراً أن مصر تعد بمثابة البيت الثاني للحركة.

و أشار إلى أن المقاومة لا تستخف بتهديدات الاحتلال، لكنه أكد بأن التهديدات لا تخيفها، ولن تغير من سياستها التي بنيت على أساس الاستعداد الدائم.

و أوضح بأن تجربة الاحتلال مع المقاومة خاسرة، مؤكداً بأن إلى أن حركته لا تقبل بالعدوان على شعبنا.

 

 

 

 

 

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