سكان مدينة حمد يوجهون نداء استغاثة للسفير القطري محمد العمادي

أثار قرار السفير القطري محمد العمادي امتعاض أهالي مدينة حمد السكنية، عقب قرار استئناف الدفعات المالية للشقق السكنية وإعفاء البعض بشكل جزئي، إضافة إلى إعفاء كامل للأسر الأشد فقرًا.

مجلس إدارة مدينة سمو الشيخ حمد، ومواطنون من سكان المدينة وجّهوا نداء استغاثة عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للسفير القطري محمد العمادي لوقف قرار استئناف عملية دفع الأقساط.

وقال رئيس مجلس مدينة حمد نضال الرنتيسي: "نرسل برقية عاجلة لسعادة السفير والإخوة في وزارة الأشغال وصندوق مدينة حمد بضرورة وقف هذا القرار في هذا الوقت المعقد والصعب للغاية".

وأضاف الرنتيسي لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سكان مدينة حمد يعانون من صعوبة الأوضاع الاقتصادية كباقي أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، مطالبًا بإلغاء هذا القرار والاعفاء من دفع الأقساط المتبقية عن عام ٢٠٢٠.

ودعا الرنتيسي، إلى عمل دراسة جدية لإعفاء السكان من الأقساط ومساواتهم بباقي المشاريع الإسكانية في قطاع غزة التي منحت لأصحابها.

وتابع الرنتيسي: "نرجو أن نجد آذان صاغية نحو تخفيف العبء القاهر لسكان مدينة حمد ونأمل منكم العدول عن هذا القرار

على الصعيد ذاته، طالب أشرف أبو مشايخ وهو أحد سكان مدينة حمد، دولة قطر بإعفاء سكان المدينة بشكل كامل، مبينًا أن الأوضاع الاقتصادية في عام 2012 تختلف عن 2020.

وأوضح أبو مشايخ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لا يوجد تحسن على نسبة صرف رواتب موظفي قطاع غزة والضفة ، ناهيك عن انعدام فرض الدخل للكثير من السكان.

وطالب بتوحيد قرار الاعفاء من الدفعات المالية ليشكل كافة سكان المدينة أسوة بالذين سيتم إعفائهم من المستفيدين.

وكتب المواطن عاهد أبو العيس عبر "فيسبوك": "الاعفاء الكامل من حقنا ...وإذا كان لا بد من الدفع فيجب ربط ذلك بالرواتب الكاملة".

وتابع في منشوره: "أعطني راتب 100% وطالبني حينئذ بالأقساط".

في السياق، نظمت قيادة الحراك الشعبي لسكان مدينة حمد، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية امام مسجد سمو الشيخ حمد بمدينة حمد السكنية، رفضاً لقرار استئناف خصم الأقساط على سكان المدينة

ودعا أهالي المدينة خلال الوقفة الاحتجاجية، السفير القطري محمد العمادي بالعدول عن قرار استمرار الدفعات لسكان المدينة لصعوبة أوضاعهم الاقتصادية.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، أعلن عن تأجيل دفع أقساط عدد من المستفيدين من شقق مدينة حمد السكنية للعام 2020.

وأشار العمادي مساء أمس الجمعة، إلى أنه تم تأجيل دفع الأقساط الشهرية الخاصة بإيرادات التمليك لعدد من المستفيدين من شقق مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال العمادي: "بناءً على البحث الاجتماعي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة سيتم تحديد نسبة الإعفاء من القسط الشهري للمستفيدين، حيث سيتم إعفاء بعض الأسر جزئياً".

وأضاف، أن الإعفاء الكامل سيكون للأسر الأشد فقراً وفقاً لكشوفات وتقارير الوزارة عن المستفيدين، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة".

الجدير بالذكر، أنه تم إعفاء سكان مدينة حمد شرق مدينة خان يونس من الدفعات المالية للمرة الثانية على التوالي من قبل دولة قطر برعاية السفير محمد العمادي خلال عام 2018 وعام 2019.