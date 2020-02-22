وزيرة الصحة تدعو الأطباء لوقف الاحتجاجات و تقديم الخدمات للمواطنين

دعت وزيرة الصحة بالحكومة الفلسطينية، مي الكيلة اليوم السبت الأطباء لوقف جميع أشكال عرقلة العمل والإضرابات والفعاليات الاحتجاجية من قبل نقابة الأطباء، و الالتزام بالدوام الرسمي و تقديم الخدمات للمواطنين.

و قالت الكيلة في بيان صحفي: "إن طاولة الحوار، هي المكان الوحيد لتسوية جميع الأمور، ونقاش كافة الاقتراحات والطلبات، مشيرة إلى أهمية تحييد المرضى عن أي فعاليات قد تمس بحقهم في العلاج، فلا يجوز تعريض حياة أبناء شعبنا للخطر، تحت أي ظرف كان".

وتابعت وزيرة الصحة تقول: "إن تاريخ الأطباء والكوادر الطبية والصحية مليء بمواقف التضحية، حيث ارتقى العديد منهم شهداءً، وأصيب المئات وهم على رأس عملهم في سبيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أحلك الظروف"، مؤكدة في الوقت نفسه على أن هذه التضحيات الجسام، التي بُذلت تحتم علينا جميعاً الحفاظ عليها، والالتزام في كل الأوقات بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكدت الكيلة أهمية التزام نقابة الأطباء بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2017، الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، لا سيما المادة (4/1) من القرار، والتي تنص على أنه "يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي".

وتابعت: "ننطلق في ندائنا هذا لنقابة الأطباء من إيماننا بأن جميع الأطباء والكوادر الصحية والطبية والمهنية، حريصة كل الحرص على حياة أبنائنا ومرضانا، لذلك فإننا نتوقع من الإخوة في النقابة تلبية دعوة الوزارة، والعودة للعمل كالمعتاد".

و لفتت الى أن فلسطين الآن في حالة طوارئ بسبب فيروس (كوفيد 19)، (كورونا 2019)، وهو أمر يستلزم من جميع الأطباء والكوادر الصحية المشاركة في التصدي لهذا المرض، والعمل بكل جدية على حماية المواطنين، مضيفة أن القسم الطبي، الذي أداه جميع الأطباء المزاولين، يوجب عليهم تقديم الخدمات للمرضى في جميع الظروف، فكيف ونحن نواجه حالة طوارئ صحية.