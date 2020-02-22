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ارتفاع حصيلة جرحى الجيش الأميركي بالقصف الايراني لقاعدة عين الاسد

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 16:18 - 22 فبراير 2020
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ارتفعت حصيلة جنود الجيش الأميركي المصابون بالقصف الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق الشهر الماضي، بحسب وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وقالت "البنتاغون"، أمس الجمعة، إن عدد الجنود الذين أصيبوا بارتجاجات دماغية جراء إطلاق إيران صواريخ على قاعدتهم ارتفع الى 110.

وكان "البنتاغون" أعلن عن إصابة نحو 12 جنديًا بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد.

وأشار البنتاغون في بيان إلى إنّه تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، مضيفاً أنّ 77 منهم عادوا الى الخدمة.

وأضاف البيان أن 35 جندياً نقلوا ألمانيا لمزيد من التقييم، ولاحقاً تم إرسال 25 منهم الى الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الأميركيين بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد ليلة السابع إلى الثامن من كانون الثاني الماضي.

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