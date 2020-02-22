وفد قيادي من حماس يزور عائلة الشهيد في سرايا القدس بهاء أبو العطا

زار وفد من قيادة حركة حماس منطقة الشجاعية, ودائرة العلاقات العامة مساء الجمعة عائلة الشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا ضمن سلسلة زيارات حملة " الوفاء لشهداء فلسطين" لليوم السابع على التوالي

شارك في الزيارة وفد رفيع من قيادة حركة حماس ضم كل من عضوي المكتب السياسي للحركة خليل الحية ، وروحي مشتهى ، الى جانب عدد من مسؤولي دائرة العلاقات العامة .

كان في استقبالهم والد الشهيد بهاء أبو العطا وعدد كبير من أفراد العائلة ووجهائها الذين عبروا عن ترحيبهم وسعادتهم بالزيارة .

وأبرق الحية بالتحية لروح الشهيد القائد بهاء أبو العطا الذي صنع أمجاد المقاومة الباسلة وقدم روحه رخيصة من أجل هذا الدين.

كما تطرق الحية خلال الزيارة عن مناقب أبو العطا من إقدام وشجاعة وبذل وتضحية وثبات.







