استطلاع "إسرائيلي": الليكود يتفوق على "أزرق أبيض" في الانتخابات

أظهر استطلاع "إسرائيلي" جديد، اليوم السبت، بأن حزب الليكود سيتفوق على منافسه حزب أزرق أبيض في الانتخابات "الإسرائيلية" المقبلة.

ووفق استطلاع معهد "دايركت بولس"، سيحصل حزب الليكود على (33) مقعد، فيما سيحصل حزب أزرق أبيض على (31).

ولفتت أن كتلة اليمين ستتفوق بنسبة 58 %، في حين سيحصل "وسط-يسار" على 55%، وليبرمان 7.

وأضاف الاستطلاع، أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على (14)، أما حزب العمل-جسر-ميرتس (10)، وشاس (9)، يمينا (8)، ويهدوت هتوراة (8)، فيما سيحصل حزب "إسرائيل بيتنا" على (7) مقاعد فقط.

وأشار إلى ان "عتماه يهوديت" لم يتجاوز نسبة الحسم في المقاعد الانتخابية.



