إيطاليا تدعو "إسرائيل" لإعادة النظر في قرار مستوطنات القدس الشرقية

دعت الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بإعادة النظر في القرار المعلن حول بناء مستوطنات في القدس الشرقية.

واكدت الخارجية في بيان لها، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشددة على أنها تمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول بين الطرفين.

وأعربت عن قلقها البالغ جراء إعلان الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية. وطالبت السلطات الإسرائيلية.

وأشارت إيطاليا إلى أنها ما زالت مقتنعة أنه لا يمكن ضمان سلام عادل ودائم، يستند إلى معايير معترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلا بحل قائم على وجود دولتين، تكون القدس عاصمة لكلتيهما.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتياهو، الخميس الماضي، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.