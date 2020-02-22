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الخارجية الألمانية تدعو الاحتلال للتراجع عن خطة بناء وحدات استيطانية بالقدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:22 - 22 فبراير 2020
استيطان استيطان
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دعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت حكومة الاحتلال، للتخلي عن خططها لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل أبو غنيم، وجفعات حاماتوس في القدس المحتلة.

وطالبت الوزارة بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن "2334" .

ونوهت الخارجية الألمانية في بيان، إلى أن الوحدات الجديدة ستعمل على فصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وبالتالي ستقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليها، مؤكدة بنها ستعترف فقط بتلك التغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

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