"خلية أزمة" في لبنان لمواجهة فيروس كورونا بعد نفاذ المستلزمات الطبية

أفادت مصادر اعلامية لبنانية، اليوم السبت أن بعض المستلزمات الطبية نفذت من الصيدليات، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وبحسب المصادر، فقد هرع المواطنون إلى الصيدليات في مختلف المناطق اللبنانية لشراء الكمامات، في محالة للوقاية من الفيروس، ما أدى إلى ارتفاع في أسعارها.

من جانبه أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أنه تبين بعد الفحوصات أن الحالتين المشتبه بإصابتهما، سليمتان، وأن المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج وهي بصحة جيدة.

من جهة أخرى، عقد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اجتماع خلية الأزمة الوزارية لمناقشة موضوع فيروس كورونا، وتم اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وكل محطات العبور، وتخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس وإليها. كما سيخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها وحصرها، إضافة إلى اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها من قبل التجار.

وكانت مصادر طبية لبنانية قالت إنه تم الاشتباه بوجود إصابات جديدة بفيروس"كورونا" بين ركاب الطائرة الآتية من قم بإيران، والتي حملت المصابة الأولى، لكنها أكدت أن نتائج الفحوصات لم تصدر بعد.