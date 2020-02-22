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اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا في الإمارات

  • فلسطين اليوم - أبو ظبي
  • 14:01 - 22 فبراير 2020
كورونا في الامارات كورونا في الامارات
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أعلنت الإمارات، اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إن الحالتين هما حالة لزائر إيراني (70 عاما) وحالته الصحية غير مستقرة، ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة، وزوجته (64 عاما).

وشددت الوزارة على أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي الفيروس.

الجدير بالذكر أن إجمالي الحالات المكتشفة الإمارات حتى الآن 13 حالة، منها 3 حالات أعلن عن شفائها.

وفي السياق نصحت الوزارة الجمهور باتباع "الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة".

 

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