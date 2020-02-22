2079 مسافراً تنقلوا في كلا الاتجاهين عبر معبر الكرامة أمس الجمعة

أكدت الإدارة العامة للمعابر والحدود أن 2079 مسافراً تنقلوا في كلا الاتجاهين، أمس الجمعة، عبر معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الادارة صباح اليوم السبت، فإن عدد المسافرين المغادرين بلغ 968 مسافر، وعدد القادمين 1111 مسافر، في حين أن عدد المرجعين 13 مسافر.

وبينت أنه من المقرر أن يعمل المعبر اليوم من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ضهراً في كلا الاتجاهين، وتعمل الطواقم العاملة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.