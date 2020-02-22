تعليق الدوام في مدارس الأونروا الثلاثاء المقبل

قرر اتحاد الموظفين العرب في وكالة "الاونروا" تعليق العمل يوم الثلاثاء المقبل، 25/2/2020 في الحصة الأخيرة في جميع المدارس التابعة للأونروا، الفترتين الصباحية و المسائية، احتجاجاً و رفضاً لقرارات إدارة الوكالة الأخيرة، و تراجعها عن الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الاتحاد.

كما قرر تعليق العمل لمدة ساعة في جميع عيادات الوكالة ومراكز التدريب المهني يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020، من الساعة 10:30 صباحاً حتى الساعة 11:30 صباحاً يعتصم خلالها جميع الموظفين داخل أماكن عملهم.

وأوضح الاتحاد أنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي لجميع الموظفين المفصولين وعائلاتهم يوم الأربعاء الموافق 26/2/2020، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً.

وأشار إلى الاستمرار في مقاطعة التواصل مع مدير عمليات الوكالة، بسبب عدم احترامه العمل النقابي، والتنصل من الالتزامات التي تَوافَق عليها مع اتحاد الموظفين.

وطالب الاتحاد القائم بأعمال المفوض العام للأونروا بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات قبل تفاقم الأزمة.

ودعا الاتحاد أولياء الأمور ودائرة شئون اللاجئين لأخذ دورهم ومواجهة المخاطر المحدقة بالعملية التعليمية وخدمات اللاجئين جراء ترك المؤسسات لمدة أسبوعين بلا موظفين.