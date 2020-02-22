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رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:30 - 22 فبراير 2020
المنحة القطرية (9) المنحة القطرية (9)
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رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار 

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 22/2/ 2020 اسماء المستفيدين من المنحة القطرية  ال100 دولار عن شهر فبراير ، وجاءت الاسماء كالتالي ، 

أسماء المنحة القطرية ال100 دولار : 

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