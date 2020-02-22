رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 22/2/ 2020 اسماء المستفيدين من المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر فبراير ، وجاءت الاسماء كالتالي ،
16:35 - 19 فبراير 2020
21:27 - 14 فبراير 2020
08:22 - 21 فبراير 2020
23:15 - 08 فبراير 2020
18:41 - 08 فبراير 2020
23:35 - 21 فبراير 2020
18:49 - 21 فبراير 2020
21:52 - 20 فبراير 2020
00:39 - 21 فبراير 2020
23:57 - 18 فبراير 2020
08:37 - 11 فبراير 2020
00:01 - 11 فبراير 2020
19:45 - 21 فبراير 2020
21:30 - 16 فبراير 2020
23:31 - 09 فبراير 2020
15:15 - 08 فبراير 2020
18:48 - 17 فبراير 2020
11:48 - 10 فبراير 2020
14:49 - 19 فبراير 2020
20:11 - 14 فبراير 2020
14:03 - 12 فبراير 2020
18:05 - 20 فبراير 2020
23:43 - 18 فبراير 2020
12:36 - 17 فبراير 2020
11:44 - 15 فبراير 2020
12:32 - 17 فبراير 2020
12:12 - 22 فبراير 2020
09:51 - 16 فبراير 2020
13:06 - 15 فبراير 2020
13:12 - 13 فبراير 2020
00:51 - 09 فبراير 2020
23:54 - 10 فبراير 2020
17:05 - 16 فبراير 2020
11:35 - 13 فبراير 2020
23:50 - 13 فبراير 2020
13:03 - 09 فبراير 2020
20:18 - 11 فبراير 2020
12:14 - 11 فبراير 2020
22:12 - 20 فبراير 2020
09:39 - 16 فبراير 2020
01:06 - 13 فبراير 2020
14:17 - 08 فبراير 2020
رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 22/2/ 2020 اسماء المستفيدين من المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر فبراير ، وجاءت الاسماء كالتالي ،