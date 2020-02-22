رابط.. الإعلان عن عمل مؤقت للعاطلين عن العمل في قطاع غزة

أعلنت الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون(CAAB) شمال قطاع غزة، اليوم السبت الموافق 22/2/2020، عن فتح باب التسجيل لـ(مشروع الإنعاش الاقتصادي)، الذي سيوفر فرص عمل مؤقتة للخرجين ومهنيين وعمال عاطلين عن العمل، وذلك في قطاع التعليم.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنّ المشروع الممول من الحكومة النرويجية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، والذي سيعتمد على توظيف من تخصصات عدة، في مدارس وزارة التربية والتعليم بعدد (120).

وبينت أنه بدأ التسجيل من يوم الخميس الموافق 20/02/ 2020م، وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس المقبل الموافق 05/03/ 2020م، منوهتًا إلى أنّه لن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء فترة التسجيل.

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