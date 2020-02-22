"مهجة القدس":إدارة سجون الاحتلال تجدد عزل الأسير أحمد أبو جزر (60) يوماً للمرة الثانية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 22/2/2020؛ أن ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني جددت عزل الأسير المجاهد أحمد جمعة سرحان أبو جزر (34 عـاماً) من حي الجنينة بمديـنة رفح جنوب قطاع غزة، لمدة (60) يوماً للمرة الثانية على التوالي.

وأشارت مهجة القدس إلى أن إدارة السجون الصهيونية فرضت على الأسير أبو جزر عقوبات تعسفية تمثلت بقرار عزله بتاريخ 12/12/2019 ولمدة شهرين، ومنع الأدوات الكهربائية عنه، ومنع زيارة الأهل والكانتينة لمدة شهرين، بادعاء أنهم وجدوا جهاز تلفون في القسم المتواجد فيه عندما كان في سجن هداريم، ونفى في حينه الأسير أبو جزر أنهم وجدوا الجهاز بحوزته أو حتى في أغراضه الشخصية.

وأوضحت مهجة القدس أن قرار إنهاء عزله كان مقرراً بتاريخ 12/02/2020 إلا أنه فوجئ بتجديد عزله مرة ثانية بالرغم من وعودت ضباط مصلحة السجون بإنهاء عزله ونقله من عزل سجن مجدو إلى سجن جلبوع.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد أبو جزر ولد بتاريخ 08/04/1985م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 19/12/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن سبعة عشر عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.