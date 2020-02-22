شاهد:كيف هاجمت جرافة "إسرائيلية" الشبان في "كفر قدّوم"؟

في مشهد تكرر مجدداً، داهمت جرافة "إسرائيلية" تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يتظاهرون في بلدة "كفر قدوم" بالضفة المحتلة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الشبان بينهم أطفال.

ووفق شهود عيان، فقد اقتحمت جرافة عسكرية البلدة، ودفعت صخوراً كبيرة باتجاه المشاركين في المسيرة، الأمر الذي أدى إلى إصابة مصور فضائية فلسطين محمد عناية بكلتا قدميه، وكذلك الطفل مؤمن مراد شتيوي (9 سنوات) بجروح ورضوض طفيفة"، بحسب ما نقلت وكالة معا الفلسطينية.

كما أصيب 4 شبان آخرين بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، و34 آخرين بالاختناق، بينهم 8 أطفال؛ نتيجة سقوط قنابل الدخان في منازل المواطنين"، مؤكدا أنهم عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتظاهرات كفر قدوم هي من التظاهرات الأسبوعية الدورية التي تقام فعالياتها ضد جدار الفصل العنصري، وكذلك أنشطة الاستيطان في الضفة المحتلة، وعادة ما يشارك بها العديد من المتضامنين الأجانب.