توضيح بشأن الفئات التي قد تستفيد من تصاريح التجار وجدوى تقديم الطلبات حالياً

بعد عدة أيام من إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" عن موافقته إصدار تصاريح جديدة للتجار في قطاع غزة للعمل في "اسرائيل" ، حتى هب المئات من الغزيين لمقر الشؤون المدنية والغرفة التجارية في قطاع غزة لتقديم الطلبات في ظل البطالة الشديدة التي طالت كافة القطاع ، والتي يعتبرها الغزيون متنفساً لهم في ظل الحصار الخانق.

تضاربت المعلومات بشأن الأحقية للمستفيدين ، وحول طبيعية تقديم الطلبات ومدى جدية تقديم الطلبات في حال الاعلان عن استفادة فئات سابقة فقط ، وسط الحديث عن عدم جدوى تقديم طلبات جديدة حالياً.

ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية أعلن اليوم السبت ،22/2/2020، أن الغرفة التجارية وللمرة الأولى تحصل على حصة (1000) تصريح للتجار، حيث تم توزيعها بالتساوي بين الغرف التجارية الخمسة، لتحصل كل غرفة على (200) طلب جديد.

وقال الطباع خلال تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشأن تقديم الطلبات أنه سيتم العمل بناءً على كشوفات تم تسلمها من الشؤون المدنية ونشرها في الغرف التجارية ، عام 2019 للأشهر 6-7-8 ، مشيراً إلى أن تلك الطلبات لم تكتمل في حينها نتيجة اغلاق "الكوتة" .

وشدد الطباع على ان آلية العمل الحالية ستعطي الأولوية لهذه الأسماء، ولا يوجد تقديم لأي فئات جديدة .

وعن الأشخاص الذين سيستفيدون هم أسماء الذين تقدموا عام 2019 للأشهر 6،7،8 وفقاً للكشوفات التي تسلمتها الغرف التجارية من الشؤون المدنية ، وتقدموا حينها كون أن الكوتة لم تكن مغلقة ، بالإضافة إلى حملة تصاريح عام 2000 بشرط احضار التصريح الاصلي.

وحول إعطاء حق الأولوية لتلك الفئة ، أوضح الطباع "أن سبب اعطاء حق الأولوية لهذه الفئة كونها جهزت ملفاتها في حينها ، ولم تستطع أن تدخل لأخد تصاريح في الداخل المحتل"

وأشار إلى أن الغرف التجارية اخدت 1000 طلب جديد تم توزيعها بين الغرف الجارية 200 طلب لكل غرفة تجارية وتم توزيعها على ال5 محافظات ، معرباً عن امله ان يكون الإعلان "الاسرائيلي" حقيقي ونحن نعمل وفقا لما هو مطلوب .

وطالب المواطنين وخاصة مما يرغبون في تقديم الطلبات " اي شخص يحتاج الى تقديم تصريح لا يدخل في تجهيز المعاملات الخاصة ، الا عندما يتأكد انه يستطيع الحصول على التصريح لذلك ، كون انه لا فائدة من تجهيز الاوراق في الوقت الحالي.

وكانت الغرفة التجارية أعلنت مساء أمس عن شروط استقبال طلبات تصاريح لأول مرة، حيث سيتم استقبال طلبات تصاريح لأول مرة لدخول الداخل المحتل وفق المعايير الأتية:

1. حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000

• إحضار التصريح التجاري الأصلي

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

2. أصحاب الطلبات المرجعة من الشؤون المدنية في أشهر 5،6،7،8/2019 بسبب إغلاق الكوتة.