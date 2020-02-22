تنويه هام من شرطة المرور حول أعمال ترميم بإحدى شوارع مدينة غزة

نوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، اليوم السبت الموافق 22/2/2020، للسائقين وقائدي المركبات بوجود أعمال ترميم في إحدى الشوارع الرئيسية بوسط مدينة قطاع غزة.

وذكرت الشرطة، وجود أعمال لبلدية غزة لترميم وحفر على الطريق من مفترق العائلات حتى الشارع الثالث الشيخ رضوان "مفترق الأمن العام" وشارع الصحابة وتموين الشاطئ.

وكانت الإدارة العامة لشرطة المرور، قد أعلنت عن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 22/2/2020، تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية _محررة نيتساريم_ مقابل قصر العدل"، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.