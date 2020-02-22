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الجيش الأمريكي يفقد سلاح بـ700 مليون دولار في سوريا..!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:28 - 22 فبراير 2020
سلاح أمريكي سلاح أمريكي
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كشف الجيش الأمريكي، عن فقدانه سلاح تقدر قيمته بأكثر من 700 مليون دولار في سوريا، حيث كانت تمد فيه حلفاءها.

وقد أوضحت صحيفة "ميلتري تايمز" أن الولايات المتحدة قد تكون فقدت ما قيمته حوالي 715 مليون دولار من الأسلحة التي كانت (الولايات المتحدة) تمد حلفاءها في سوريا بها. وقد يكون بعضها مسروقاً.

وترى الصحيفة، أن هناك ثمة أسباب أخرى وراء فقدان بعض الأسلحة التي تم تقديمها إلى حلفاء الولايات المتحدة في سوريا. فمثلا، وضع أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح منها المدافع الرشاشة، في الحاويات غير المحمية وهو ما تسبب في إتلافها.

ولم تستبعد الصحيفة،  أن يكون مسلحون آخرون استولوا على بعضها حين اقتحموا مستودعات تحوي أسلحة المسلحين الذين تدعمهم الولايات المتحدة.

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