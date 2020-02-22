بينت يوعز لوزارته بمنع البناء الفلسطيني في مناطق(B) بالضفة

أوعز وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم السبت، لما يسمى بالمستشار القضائي لوزارته بمنع البناء الفلسطيني في المناطق القريبة من المستوطنات الواقعة ضمن المناطق المصنفة (B)، في جنوب مدينة نابلس.

وأكد القناة السابعة العبرية، ان بينت قرر منع البناء الفلسطيني في المناطق المتاخمة من مستوطنات "شيلو" و"عيلي"، وتلك المناطق خاضعة إدارية ومدنيًا للسلطة الفلسطينية، بحسب ما تنص عليه اتفاقية "اوسلو".

وجاء هذا القرار بعد إعلان الاحتلال في وقت سابق، حظر البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C، والتي تشكل ثلثي مساحة الضفة المحتلة، ويعد ذلك نيّة (إسرائيل) في فرض السيادة على أراضي الفلسطينية.