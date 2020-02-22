ما هي التعليمات المشددة التي أصدرتها المقاومة والاجهزة الامنية في غزة ؟

أكدت مصادر مطلعة، أن أمن المقاومة أصدر تعميمات وتعليمات مشدّدة للمستويات القيادية والأخرى الميدانية بضرورة التزام قواعد الأمان في التحركات والأنشطة، وإيقاف التجمعات والتحركات الروتينية تحسباً لإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال أو ضربة جوية قبل الانتخابات الإسرائيلية» التي ستجرى في الثاني من الشهر المقبل.

التعليمات الجديدة وفقا لصحيفة "الاخبار اللبنانية" لم تقتصر على المقاومة، بل شملت الأجهزة الأمنية الحكومية التي تمّ الإيعاز لها بمنع التجمّعات والتدريبات التي يجري فيها حشد كبير خشية تكرار سيناريوات مشابهة لبداية حرب 2008، عندما استشهد أكثر من 350 عنصراً من الشرطة في الضربة الجوية الأولى. كما أنه على مستوى المقاومة، لم تقتصر التعليمات الجديدة على المستوى القيادي، بل شملت مستويات وسطى يُخشى استهدافها، ضمن تقدير "إسرائيلي" بأن ذلك لن يؤدي إلى مواجهة، مثلما قد يحدث في حال اغتيال شخصيات بارزة.

ويشار الى ان المندوب القطري محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان ، وصلا الى قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء الخميس وفي جعبتهما جملة من التسهيلات وللإشراف على صرف دفعة جديدة من المنحة المالية لعشرات آلاف الأسر، والاشراف على المشاريع القطرية .