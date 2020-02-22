لأول مرة.. حاخام "إسرائيلي" في قصر الملك سليمان

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصره بالعاصمة الرياض، الجمعة، وفداً متعدد الأديان يضم حاخاماً "إسرائيلياً".

وقالت ما تسمى بوزارة الخارجية "الإسرائيلية": أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل للمرة الأولى في قصره، وفداً متعدد الأديان في قصره اليوم من ضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان".

وتأتي زيارة الوفد الإسرائيلي للسعودية في ظل التطبيع العلني الذي تمارسه السعودية مع "إسرائيل" ويرفضه الكل الفلسطيني وكافة المناصرين للقضية الفلسطينية، باعتباره أضر الفلسطينيين بشكل كبير.

وروزين هو حاخام بريطاني إسرائيلي، ويزور المملكة حالياً ضمن وفد لـ"مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"؛ إذ يعد عضواً في مجلس إدارة المركز، وفق الموقع الإلكتروني للأخير.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الملك سلمان استقبل الأمين العام للمركز المذكور، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

ولم تحدد الوكالة أسماء الشخصيات الزائرة، وأضافت أن الملك سلمان رحب بأعضاء الوفد، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكداً "أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".