صحيفة : تمديد المنحة القطرية الـ100 دولار حتى نهاية العام الجاري

أبلغ السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية اليوم السبت 22/2/2020 حركة حماس » بتمديد المنحة حتى نهاية العام الجاري وذلك بعد تواصل رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الموجود في الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد في وقت سابق.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن العمادي اتفق مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ، خلال لقائه به أمس، على صرف 12 مليون دولار بواقع مئة دولار «لمئة وعشرين ألف عائلة متعفّفة، ودعم زواج خمسمئة شاب غير قادرين على الزواج، ودعم المتقدّمين في السن بواقع مليونَي دولار، وتخصيص مليون آخر لترميم بيوت الفقراء، وتقديم مليون إلى متخرّجي الجامعات لاستخراج شهاداتهم العالقة بسبب عدم دفع الرسوم.