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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 22/2/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:06 - 22 فبراير 2020
حالة الطرق في قطاع غزة 1 حالة الطرق في قطاع غزة 1
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أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 22/2/2020، تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية _محررة نيتساريم_ مقابل قصر العدل"، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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