وفيات الصين تتجاوز الـ2300 ضحية.."كورونا" يتمدد وقلق عالمي يتصاعد

زادت وفيات فيروس كورونا في الصين حتى وصلت إلى 2345، فيما أثار تمدد الفيروس في دول أخرى قلق عالمي ودولي.

فقد أعلنت الصين، تسجيل 109 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، مما يرفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 2345، كما تم الإبلاغ عن 397 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات يصل إلى نحو 76 ألف حالة.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية قلقها المتصاعد نتيجة تمدد فيروس كورونا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فرصة احتواء الفيروس في العالم تتقلص، مؤكدة ضرورة تحرك دول العالم سريعا للسيطرة على انتشار الوباء.

يُشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أول مرة بالصين يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان وسط البلاد.