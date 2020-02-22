ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

حالة المعابر لقطاع غزة اليوم السبت 22/2/2020

  • 08:27 - 22 فبراير 2020
فتح معبر رفح فتح معبر رفح
جوال
مشاركة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم السبت الموافق 22/2/2020، عن حالة المعابر والحواجز الحدودية الثلاثة في قطاع غزة.

وذكرت الإدارة العامة على موقعها الالكتروني الرسمي، أنّ معبر رفح البري الوحيد والمخصص للسفر من وإلى مصر، وحاجز كرم أبو سالم التجاري، وحاجز بوابة بيت حانون/ ايرز المخصصان للسفر ونقل البضائع من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وان جميعهم مغلق، اليوم.

 وكانت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة، قد أكدت أن معبر رفح سيخصص يومي الاحد والاثنين 23و24 فبراير لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين وعليه ستتوقف حركة سفر المواطنين في الاتجاهين خلال اليومين.

 

 

 

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات