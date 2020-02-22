حالة المعابر لقطاع غزة اليوم السبت 22/2/2020

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم السبت الموافق 22/2/2020، عن حالة المعابر والحواجز الحدودية الثلاثة في قطاع غزة.

وذكرت الإدارة العامة على موقعها الالكتروني الرسمي، أنّ معبر رفح البري الوحيد والمخصص للسفر من وإلى مصر، وحاجز كرم أبو سالم التجاري، وحاجز بوابة بيت حانون/ ايرز المخصصان للسفر ونقل البضائع من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وان جميعهم مغلق، اليوم.

وكانت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة، قد أكدت أن معبر رفح سيخصص يومي الاحد والاثنين 23و24 فبراير لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين وعليه ستتوقف حركة سفر المواطنين في الاتجاهين خلال اليومين.