وفاة شاب بحادث سير بعد فقدانه السيطرة على مركبته شمال غرب القدس

توفي الليلة الماضية شاب من سكان القبيبة شمال غرب مدينة القدس، جراء حادث سير ذاتي لمركبة غير قانونية كان يقودها في منطقة نفق بدو شمال غرب المدينة.

الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما وأثناء سيره من رام الله باتجاه بدو، ووصوله لنفق بدو فقد السيطرة على مركبته، فانحرفت واصدمت بالجدار الاسمنتي للنفق، ما أدى لإصابة السائق بإصابات وصفت بالخطيرة، نقل على اثرها لمجمع فلسطين الطبي برام الله.

واعلن الاطباءعن وفاته بعد لحظات من وصوله، مؤكدا أن خبراء الحوادث باشروا باجراءات التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث.