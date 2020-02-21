فيروس كورونا يصل لبنان ووزيرة أوكرانية تدخل الحجر الصحي

لا يزال فيروس كورونا يحصد أرواح البشر أينما وجدوا ففي إحصائية جديدة اليوم الجمعة فقد ارتفع عدد الوفيات في منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع الوفيات في جمهورية ايران الإسلامية إلى 4 حالات وفاة.

فيما سجلت جمهورية لبنان أول إصابة بفيروس كورونا، كما انضمت وزيرة الصحة في أوكرانيا إلى الحجر الصحي في بلادها.

فيروس كورونا في إيران

أعلنت جمهورية إيران الإسلامية اليوم الجمعة وفاة شخصين بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات بالمرض في البلاد إلى أربع حالات.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور: "تم تأكيد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا للأسف توفي اثنان منهم".

وظهر فيروس كورونا في إيران أول أمس عندما أعلن مسؤولون عن وفاة مسنين في مدينة قم (150 كلم جنوبي طهران) وبهذا تكون إيران أول بلد في منطقة الشرق الأوسط يسجل حالة وفاة جراء الفيروس.

الإعلان عن وصول الفيروس إلى إيران دفع دول الجوار إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتقال العدوى إليها، ففي العراق تم منع إيرانيين من دخول البلاد ومنع الزيارة إلى ايران حتى إشعار أخر.

أما الكويت فقد علقت الخطوط الجوية مع إيران، وأوقفت نقل الأفراد من وإلى إيران عبر موانئها، ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم السفر إلى مدينة قم.

فيروس كورونا في لبنان

وبعيدًا عن إيران فقد أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لامرأة تبلغ (45 عاما).

وقال حمد حسن: "إن المرأة اللبنانية كانت قادمة من مدينة قم الإيرانية، وأنها تخضع للحجر الطبي.

وأشار إلى أن السلطات الصحية تشتبه بوجود إصابتين إضافيتين بالفيروس قدمتا أيضاً على متن طائرة إيرانية".

فيروس كورونا في الامارات

وفي الامارات العربية المتحدثة فقد أعلنت اليوم الجمعة عن إصابتين جديدتين بالمرض، ليرتفع إلى 11 مجموع الإصابات.

وكانت مصر أعلنت بدورها في وقت سابق عن تسجيل إصابات بالفيروس.

كما سُجلت في إسرائيل أول إصابة لدى امرأة وصلت صباح اليوم كانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها اليابان حجرا صحيا منذ مطلع الشهر الحالي.

وزيرة أوكرانية

وفي أوكرانيا، التحقت وزيرة الصحة زوريانا سكاليتسكا اليوم بعدد من مواطنيها الذين يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما عقب إجلائهم من الصين، وذلك في إشارة تضامن رمزية.

يُشار إلى أن عدد حالات الوفاة في الصين بؤرة الفيروس حتى مساء الجمعة وصل إلى أكثر من 2200 حالة وأن المصابين بلغ أكثر من 75 ألفًا.

فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة وإصابة أكثر من 1150 حالة خارج الصين في 26 دولة من العالم.