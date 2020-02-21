توقعات بتوقيع اتفاق تاريخي بين طالبان وواشنطن في هذا التاريخ

من المقرر أن توقع الولايات المتحدة الامريكية وحركة طالبان اتفاقًا بتاريخ (29 فبراير) يقضي بخفض أعمال العنف لمدة أسبوع في أفغانستان.

وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو قال: "نتوقع توقيع اتفاق مع طالبان في 29 فبراير، شريطة تطبيق خفض العنف بشكل ناجح في جميع أنحاء أفغانستان.

وأضاف البيان الذي لم يُشر إلى مكان توقيع الاتفاق: "إن مفاوضات بين الأطراف الأفغانية ستبدأ بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق".

وتقف الكثير من التحديات بين أمريكا والأحزاب المختلفة في أفغانستان؛ لكن هناك تقدم ملحوظ يبعث الأمل خاصة بعد لقاء الدوحة ويمثل فرصة حقيقية.

ودعت واشنطن جميع الأفغان إلى انتهاز تلك اللحظة.

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال عقب لقاء سابق مع واشنطن: "اتفق الجانبان على توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في حضور مراقبين دوليين" في 29 فبراير.

ويتوقع متابعون بأن يتضمن الاتفاق جدول زمني لخفض القوات الأجنبية ثم انسحابها نهائيًا، وتأكيدات من طالبان بأنها ستمنع الجماعات الإرهابية من ممارسة أنشطتها في أفغانستان.