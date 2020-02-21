فرنسا تدين الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

علقت فرنسا مساء اليوم الجمعة، على اعلان إعلانات الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وأعربت فرنسا في بيان صد عن وزارة خارجيتها مساء الجمعة، عن ادانتها الشديدة لإعلان الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء المستوطنات.

وأكدت فرنسا بان التوسع الاستيطاني في القدس المحتلة والضفة الغربية يضر بشكل مباشر باستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما أشار الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا، وهو غير شرعي من منظور القانون الدولي، ويهدد حل الدولتين على أرض الواقع".

ودعت فرنسا قوات الاحتلال الإسرائيلي للتخلي عن هذه القرارات والامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب.