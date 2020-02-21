نقابة الأطباء تكذب اشتية بشأن الاستعدادات لفيروس كورونا

نفت نقابة الأطباء الفلسطينيين، صحة ما أعلنه رئيس حكومة رام الله محمد اشتية حول الجهوزية التامة لطواقم وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

واكدت النقابة في بيانها مساء اليوم الجمعة، عدم وجود استعدادات للوقاية من الفيروس محملة الحكومة مسؤولية سلامة الطواقم الطبية والمواطنين، بسبب قلة الاستعدادات والنقص الحاد في توفير الكوادر والمعدات اللازمة لمواجهة هذه الآفة، وتوفير أماكن العزل المخصصة حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه أعلن، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، وأن الحالات التي تم وضعها تحت الحجر في أريحا هي من باب الاحتياط.

وأشار اشتية إلى أن طواقم وزارة الصحة على أتم الجاهزية لمواجهة هذا المرض.

وفي ذات السياق أعلنت ما تُسمى "وزارة الصحة الإسرائيلية" عن إصابة "إسرائيلية" بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وسائل إعلام عبرية "أن المصابة كانت ضمن مجموعة ممن تواجدوا على متن سفينة "داياموند برينسيس" في اليابان الموبوءة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تشخيص إصابة المسافرة من خلال فحص في مختبر الوزارة المركزي، في حين أكدت الوزارة أن "المختبر يواصل تأكيد نتائج الفحص، والمريضة موجودة في حجر وتحت المراقبة.