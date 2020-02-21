تفاصيل الـ16 مليون دولار المتفق عليها بين السنوار والعمادي

التقى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ووفد قيادي من الحركة، مساء اليوم الجمعة، السفير القطري محمد العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مكتبه بغزة.

وناقش الطرفان (السنوار والعمادي) سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزةـ، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهلنا في القطاع.

فيما ناقش الطرفان، خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء في قطاع غزة.

ووفقًا لبيان نشرته حركة حماس على موقعها الرسمي، فإن العمادي اتفاق مع السنوار على امداد قطاع غزة بـ16 مليون دولار مخصصة لأربع مشاريع.

وفي التفاصيل فإن 12 مليون دولار مخصصة للأسر المتعففة بواقع 100 دولار لكل أسرة، بينما 2 مليون دولار مقدمة لدعم زواج نحو 500 شاب غير قادر على الزواج ومتقدم في السن، فيما سيقدم مليون دولار لترميم بيوت الفقراء، كما تم الاتفاق على تقديم مليون دولار لاستخراج الشهادات الجامعية المعلقة.

وأكد الطرفان، على أهمية المضي قدماً في تحسين الأوضاع المعيشية بما يحقق حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة.