العمادي يستجيب جزئياً لمناشدة سكان مدينة حمد بخانيونس

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، اليوم الجمعة، تأجيل دفع الأقساط الشهرية الخاصة بإيرادات التمليك لعدد من المستفيدين من شقق مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة، للعام 2020.

يأتي ذلك بعد مناشدة أطلقها سكان مدينة حمد بإعفائهم بالكامل من الأقساط أسوة بمن تم منحهم شقق مجاناً.

ويعيش قطاع غزة ظروفاً عصيبة وانخفضت فيها أسعار الشقق السكنية إلى النصف، حيث لا يتجاوز سعر الشقة في مدينة حمد، 20.000 دولار، بينما محسوبة على المستفيدين نحو 40.000 دولار.

ويعد تأجيل الأقساط من قبل العمادي المرة الثالثة، وسط آمال من السكان بأن يتم إعفائهم بالكامل، والاكتفاء بالدفعة التي دفعها 6000 دولار سعر الشقة، مراعاةً للأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وأوضح العمادي أنه وبناء على البحث الاجتماعي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة سيتم تحديد نسبة الإعفاء من القسط الشهري للمستفيدين، حيث سيتم إعفاء بعض الأسر جزئياً، فيما سيشمل الإعفاء من كامل القسط الأسر الأشد فقراً وفقاً لكشوفات وتقارير الوزارة عن المستفيدين، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

وتعدّ هذه المرة الثالثة التي يعلن فيها السفير إعفاء سكان مدينة حمد من دفع الأقساط الشهرية، حيث أنهم لم يدفعوا أي دفعات مالية خلال عامي 2018 و 2019.