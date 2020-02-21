مساعدات إيرانية للبنان غير مسبوقة والفيتو الأمريكي بالمرصاد

أكد النائب اللبناني محمد خواجة، أن إيران تعرض استعدادها لمساعدة لبنان في المجالات الاقتصادية والزراعية والكهربائية والدوائية إضافة إلى تعزيز تسليح الجيش اللبناني بشكل مستمر.

وقال إن زيارة رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني إلى بيروت قبل يومين، قد حملت معه الكثير من المساعدات، لافتاً إلى أن إيران في السابق كانت تعرض الكثير من استعدادها من المساعدة ولكن الفيتو الامريكي كان حاضراً دائماً مسنوداً بمواقف اقليمية تحرض على ذلك.

وأوضح النائب اللبناني، أن العرض الايراني الذي حمله السيد لاريجاني كان أفضل من السباق ولكن للأسف لم يؤخذ به، رغم أن لبنان يمر بظروف هي الأصعب منذ مئة سنة.

ورأى خواجة، أن لبنان بحاجة شديدة إلى مساعدات، خاصة إذا كانت غير مشروطة ولا تؤثر على سياسة وسيادة لبنان كما تفعله ايران، في مجال الكهرباء الذي تحول إلى عقدة نفسية عند كل اللبنانيين وتستنزف موازنة الدولة اللبنانية وراكمت من مديونيتها العامة والتي لا تقل عن40 بالمئة من العجز الكهربائي التي يفتقدها بشكل كبير.