الضفة تنتفض .. جنود الاحتلال يقمعون مسيرات خرجت للتنديد بصفقة القرن

أصيب العشرات من المواطنين اليوم الجمعة، جراء قمعهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاطي، في المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، للإعلان عن رفضهم لصفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي في 28 يناير الماضي.

وتشهد محافظات الضفة منذ اعلان صفقة القرن، تظاهرات منددة بالصفقة والتأكيد على رفضها، وتجرى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي مدينة نعلين غرب رام الله، تعرض المتظاهرون إلى وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة الشبان في المسيرة الاسبوعية بنعلين إلى الاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال.

كما أصيب العشرات من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وانطلقت المسيرة من وسط القرية باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح مستوطنة "يتسهار"، بهدف زراعة الأشجار، لمناسبة الذكرى الـ51 لانطلاق الجبهة الديمقراطية، إلا أن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين وحالوا دون زراعة الأشجار.

وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا، إن الفعالية السلمية جاءت ضمن سلسلة فعاليات أسبوع "الأبرتهايد"، الذي سينطلق في السادس عشر من شهر آذار المقبل، مبينا أن جزءا من هذه الفعاليات بدأ منذ أيام بالتنسيق مع اللجان الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأضاف الخواجا أن هذه الفعاليات ستقام في 8 قرى بمناطق المواجهة مع المستوطنين والاحتلال، بهدف تعزيز صمودها.

كما قمع جنود الاحتلال الاسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية والتي خرجت من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع في منطقة ابو ليمون، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بـ "صفقة القرن".

كما أصيب عدد من المواطنين، بينهم طفل وصحفي، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاما.

وأفاد مسؤول المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال دفعت الصخور بواسطة جرافة كبيرة صوب مواطنين تواجدوا في إحدى المناطق المنحدرة، ما أدى لإصابة الطفل مؤمن مراد اشتيوي (9 سنوات) جرى علاجه ميدانيا، ومصور تلفزيون فلسطين محمد عناية (28 عاما) الذي نقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 إصابة في قلقيلة.