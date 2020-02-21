نتنياهو: صفقة القرن ستنفذ لو خسر ترامب الانتخابات لكنها ستتأثر بخسارتي

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو عن ثقته بأنه حتى لو فاز ديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن خطة "صفقة القرن" التي قدمها دونالد ترامب سوف تطبق.

واستدرك نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "الجوريزلم بوست" العبرية، الجمعة، إن ما يمكنه وقف تنفيذ الخطة الأمريكية هو عدم فوزه بالانتخابات التي ستجري في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وقال نتنياهو في إشارة الى "صفقة القرن" المزعومة "بمجرد طرح خطة ترامب، فإن الأهداف تم تحريكها، وسيكون من الصعب جدًا على أي إدارة إعادتها".

وفي إشارة إلى عمل لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة على رسم خرائط الضم بالضفة الغربية قال نتنياهو "سنعمل على المضي قدمًا في هذه الخطة بمجرد الانتهاء من عملية رسم الخرائط، ولن تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً طالما أعيد انتخابي".

وأضاف "أي إدارة أمريكية، ديموقراطية أو جمهورية، يجب أن تعمل وفق الحقائق الجديدة، سيكون عليهم أن يأخذوا الوضع الجديد في الاعتبار".

وتابع "أنا متأكد من أن الإدارة المقبلة، مهما كانت، ستضطر إلى التفكير في حقيقة أن هناك خطة جديدة."

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم يبد نتنياهو قلقا من فوز مرشح ديمقراطي أمريكي بالانتخابات وقال "سأعمل بشكل جيد مع الديمقراطيين أو الجمهوريين".

لكنه أعرب عن القلق على مصير الخطة المزعومة في حال خسارته الانتخابات "الإسرائيلية" في الثاني من مارس المقبل.

وأضاف نتنياهو "طالما أنني رئيس وزراء ، فإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية".

وكان الفلسطينيون والعرب والمسلمون والدول الأوروبية والغربية أعلنوا عن معارضتهم للخطة المزعومة أو رفضهم لها.

الجدير ذكره، أن بنيامين نتنياهو يكثر من تصريحات الاعلامية مع قرب الانتخابات الاسرائيلية الثالثة في محاولة منه لرفع اسهمه في الانتخابات ليتمكن من تشكيل حكومة بعيدا عن حاجته لائتلاف حكومي مع كتلة ازرق ابيض بزعامة بيني غانتس، والتي ستكون ملاذه للهروب من الملاحقة القانونية على ملفات فساد بحقه.