الاحتلال يجبر مقدسي على هدم منزله بيده

أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة المواطن المقدسي ياسر عباسي، على هدم منزله بيده في بلدة سلوان.

ومنذ الصباح انهمك المقدسي العباسي وأقاربه بهدم المنزل بأيديهم، بقرار من بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، والتي سلمته قراراً بهدم منزله قبل شهر بداعي البناء غير المرخص.

ويضطر المقدسيون إلى قبول هدم منازلهم بأيديهم بالمدينة، لتفادي دفع غرامات باهظة تفرضها البلدية "الإسرائيلية".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وعبرية ودولية، إن الاحتلال الاسرائيلي صعد بشكل ملحوظ عمليات الهدم بالقدس خلال السنوات الأخيرة.

بالمقابل فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلية، تغدق برخص البناء على المستوطنات المقامة على أراضي القدس، بحسب تقارير فلسطينية وعبرية ودولية.