البطش: التطبيع مع العدو استعمار جديد لأرضنا

خلال وقفة تضامنية نظمتها هيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة في ميدان فلسطين تحت عنوان (معاً لمواجهة صفقة القرن)
رئيس الهيئة أ. خالد البطش: تأتي هذه الفعالية للتعبير عن الموقف الفلسطيني للرفض القاطع لمؤامرة صفقة ترامب ونؤكد أن المعركة مفتوحة مع الاحتلال وأن الصراع معه ممتد
مكتب البطش: نعلن للملأ رفضنا لصفقة القرن ونؤكد الاستمرار في مواجهة الاحتلال ورفض التطبيع معه
البطش للدول العربية والإسلامية: كونوا مع الحق وكونوا مع حق شعبنا في العودة لأرضه وتحريرها لكي نعيش بحرية وكرامة
البطش: فلسطين لا تقبل القسمة مع أحد وموازين القوة لن تبقى إلى الأبد لصالح الاحتلال وستتحول يوما لصالح شعبنا
البطش: الاحتلال يسعى لتهويد مقدساتنا ويسعى إلى تحويله للنطق بالعبرية لكننا لن نتخلى عن مقدساتنا وهذه الأرض لن تكون إلا لنا ولن تكون إلا لشعبنا
البطش: موازين القوى الدولية ستتغير يوما ما لصالح شعبنا ولصالح قضيتنا ولصالح المرابطين في غزة والقدس والضفة وفي كل مكان
البطش: هذه الصفقة المشؤومة التي أقرتها الإدارة الأمريكية تريد منا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال والاعتراف بيهودية الكيان .. هذه الصفقة مرفوضة يرفضها شعبنا صفا واحدا
البطش: هذه الارض لنا وسنطهرها بالدماء ولن تكون لغير هذا الشعب
البطش : هذه الارض التي داستها وشرفتها اقدام سيدنا محمد وسيدنا عيسى لن تكون لغيرنا ولن تكوت للصهاينة
البطش : طريق الوحدة وانهاء الانقسام هي واحدة من اهم اساليب مواجهة الصفقة
البطش: يجب الاعلان بصوت عال سحب الاعتراف بالكيان والخروج من نفق التسوية السياسية التي لم نجني منها سوى الويلات لشعبنا
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حماس: ماضون في مقاومتنا حتى دحر المحتل
حماس: الضفة لن تموت والعدو الصهيوني لن يستطيع تركيع شعبنا
حماس: شعبنا لن يفرط بالثوابت وصراعنا مع العدو مستمر